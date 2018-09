Gelderland mag notitie geheimhouden

Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in een zaak die was aangespannen door het voormalige Gelderse Statenlid Toine van Bergen. Van Bergen heeft jarenlang gestreden om de notitie boven water te krijgen, omdat er volgens hem meer in zou staan over „het ruimhartige declaratiegedrag van Gelderse provinciebestuurders”. Oud-gedeputeerde Co Verdaas moest vorig jaar opstappen als staatssecretaris toen er vragen rezen over zijn declaraties in zijn Gelderse periode.

Volgens de hoogste bestuursrechter staan in de notitie „opvattingen, voorstellen, aanbevelingen en conclusies van de opsteller”, waardoor het document een persoonlijk advies is. „Het is een samenhangend geheel van kwalificerende oordelen over het declaratiegedrag van de leden van Gedeputeerde Staten en verweven met persoonlijke opvattingen”, aldus de Raad.

Het provinciebestuur hoefde de notitie ook niet geanonimiseerd openbaar te maken, vindt de bestuursrechter. „Binnen een bestuursorgaan moet vrijelijk van gedachten kunnen worden gewisseld, zonder dat de verantwoordelijke bestuurder daarop naderhand aangesproken kan worden.”

Van Bergen is zeer teleurgesteld over het besluit, zei hij woensdag. Hij hekelt de „dubbelrol van de Raad van State: zowel adviesorgaan van de regering als hoogste rechtbank in bestuurszaken”. Tegen een uitspraak van de Raad van State is geen beroep meer mogelijk. Van Bergen onderzoekt of hij bij het Europese Hof van Justitie zijn gelijk nog kan halen.