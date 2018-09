Inval bij Spyker in Zeewolde

„Vorige week donderdag is er een doorzoeking gedaan. Het gaat om een rechtshulpverzoek voor een Zweeds onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude”, lichtte de woordvoerster toe.

Eerder op de dag werd bekend dat justitie in Zweden drie voormalige topbestuurders van autofabrikant Saab had aangehouden. De hoogste verantwoordelijk man bij het bedrijf, Jan Ake Jonsson, en juriste Kristina Geers zouden de belastingdienst op grove wijze hebben gehinderd bij de controle van het bedrijf in de periode 2010-2011.

Medebestuurder Karl-Gustav Lindström wordt verdacht van medeplichtigheid. De Zweedse FIOD hield het drietal maandagavond aan op verzoek van de belastingdienst. De bestuurders hebben de nacht in de cel doorgebracht. Inmiddels zijn ze weer vrijgelaten, maar ze zijn nog steeds verdachten.

Saab was was vanaf januari 2010 tot eind 2011 in handen van het Nederlandse Spyker, onder leiding van Victor Muller. Hij wilde dinsdag geen commentaar geven.