Politie houdt verdachte mogelijke ’needle spiking’ aan op festival Den Haag

De politie gaat onderzoek doen naar de rol van de man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Bij ’needle spiking’ worden slachtoffers geprikt met een injectienaald.

Over het fenomeen 'needle spiking' is er nog veel onduidelijk. In meerdere landen waaronder Nederland worden de laatste tijd meldingen gedaan van mensen die zeggen geïnjecteerd te zijn met een naald en op die manier zouden worden gedrogeerd op festivals of tijdens het uitgaan.

Ook in Amsterdam zijn de afgelopen weken „een handvol” aangiftes gedaan van de injecties. Dat meldt de politie in de hoofdstad. De slachtoffers zeggen een naald in hun been of arm te hebben gekregen tijdens het uitgaan, maar hebben daar vaak op het moment zelf niks van gemerkt.

Het prikken van mensen met naalden was in oktober vorig jaar groot nieuws in het Verenigd Koninkrijk. In enkele maanden tijd werden er honderden meldingen van gedaan. Maar ook in het Verenigd Koninkrijk is nog nooit enig prikbewijs gevonden.