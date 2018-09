Nieuwe vliegroutes, minder lawaai

De vliegtuigen die opstijgen van Eindhoven Airport vliegen dan niet meer over, maar om de twee plaatsen heen. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.

De nieuwe vliegroutes zijn een uitkomst van het overleg tussen Belangenvereniging Omwonenden Welschap, Eindhoven Airport en de luchtverkeersleiding.

Wizz Air was de enige vliegmaatschappij die nog over Steensel en Waalre vloog. Collega-maatschappijen Ryanair en Transavia maakten al gebruik van een andere route. Nog voor eind augustus gaat ook Wizz Air de nieuwe route volgen. De maatschappij vertrekt ongeveer 45 keer per week vanaf Eindhoven.