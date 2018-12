Meer water-pech in Vlaardingen: straat blank

De lekkage is ontstaan door een spontane breuk. De verwachting is dat de reparatie in elk geval tot 22.00 uur duurt. Ongeveer vijftig woningen hebben last van de breuk.

Drinkwaterbedrijf Evides kampte woensdag met een E. coli-bacterie in het drinkwater in Vlaardingen. Alle 70.000 inwoners van de plaats kregen daarom het advies om de komende drie dagen het kraanwater drie minuten lang te koken voor gebruik. De darmbacterie is over het algemeen onschuldig, maar sommige varianten kunnen darmklachten veroorzaken. Daarom moesten de leidingen worden doorgespoeld met een kleine dosering chloor.

De breuk in de Zeemanstraat heeft niets te maken met deze doorspoeling. Na de reparatie blijft ook voor deze inwoners het kookadvies staan, aldus een woordvoerder van het waterbedrijf.