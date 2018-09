Senaatscommissie VS keurt immigratiewet goed

De wet zou 11 miljoen illegalen de kans geven om Amerikaanse burgers te worden. Ook bevat het maatregelen om de grens beter te beveiligen. De Senaat praat naar verwachting in juni over het wetsvoorstel.

De commissie, waar zowel republikeinen als democraten zitting in hebben, nam het voorstel aan met 13 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Over het wetsvoorstel is hard onderhandeld: zo sneuvelde een voorstel dat homoseksuele Amerikanen in staat had moeten stellen een buitenlandse partner naar de VS te halen.