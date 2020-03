Democraten gaan voor ’veilige’ Biden

Joe Biden was de grote overwinnaar bij de voorverkiezingen op Super Tuesday. Ⓒ Foto AFP

AMSTERDAM - De strijd om de Democratische nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen is na Super Tuesday een two-horse race geworden. Het pak kandidaten was al flink uitgedund in de afgelopen dagen en door de uitslag van de voorverkiezingen in veertien Amerikaanse staten gaat het in feite nog maar tussen twee kandidaten: Joe Biden en Bernie Sanders.