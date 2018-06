Burgerzoekers zetten landelijk netwerk op

Dat hebben Wanda van den Bovenkamp en Marc Satijn van het Burgerinitiatief Heuvelrug laten weten. Zij richten het netwerk samen met Burgerinitiatief Beek op. Volgens de oprichters van BiND steunt de nationale politie het plan.

Vele honderden vrijwilligers kamden de natuurgebieden tussen Doorn en Rhenen uit en speurden de bossen in Zuid-Limburg af. Er is ook een grote zoekactie gehouden in de omgeving van Zeist, waar de kinderen woonden. Aangezien de moeder van de jongens bij de brandweer in Zeist werkt, waren veel zoekers uit de wereld van de hulpdiensten afkomstig en konden zij speuracties goed opzetten.

De oprichters van BiND verwachten dat zich zeker 1000 mensen zullen aanmelden.