Aantal nieuwe gevallen coronavirus China weer lager

Het totale aantal besmettingen in China komt nu uit op 80.735 en het dodental in China ligt op 3119. De meeste gevallen bevinden zich in de provincie Hubei. Daar zijn 21 doden gevallen en 36 nieuwe gevallen vastgesteld.

Verder in het nieuws:

Beleggers op het Damrak beleefden maandag een dramatische start. Het effect van het coronavirus sneed in economische vooruitzichten.

De Amerikaanse senator Ted Cruz heeft zichzelf in quarantaine geplaatst nadat hij tien dagen geleden contact heeft gehad met iemand bij wie later het virus is vastgesteld.

De openingsrace van het Formule 1-seizoen gaat komende weekeinde gewoon door. Er is ook geen sprake van dat toeschouwers niet welkom zijn.

Aan de RIVM-oproep aan Brabanders om thuis te blijven als je je niet leker voelt, wordt massaal gehoor gegeven.

India laat uit voorzorg geen buitenlandse cruiseschepen meer toe vanwege het nieuwe coronavirus.

Breda

Tien medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn positief getest op het coronavirus. Driehonderd medewerkers zijn er sinds afgelopen woensdag getest. Daarvan hebben er tien nu een positieve uitslag gekregen.

Het gaat om medewerkers die ziekteverschijnselen hadden of in risicogebieden zijn geweest. Zij zijn nu thuis en houden zich aan de RIVM-richtlijnen. Verder zijn er nog vijf patiënten in het Amphia Ziekenhuis opgenomen met corona. Zij liggen in isolatie.

Albanië

In Albanië is voor het eerst het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het gaat om een vader en een zoon die recentelijk zijn teruggekomen uit Italië.

De twee maken het goed, volgens de autoriteiten. Zij hebben geen last van ernstige ziektesymptomen.

De afgelopen dagen is de Albanese regering begonnen met streng controleren. In Noord-Italië wonen zeker 400.000 Albanezen.

Zuid-Korea

Het aantal nieuwe gevallen in Zuid-Korea is het laagste in de afgelopen tien dagen. Het longvirus is bij 69 patiënten vastgesteld, waarmee het totale aantal op 7382 uitkomt.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten hopen dat dit erop duidt dat de uitbraak tot stilstand komt. Zondag werden nog 367 nieuwe gevallen gemeld. Toen waarschuwde Zuid-Korea nog dat het aantal nieuwe gevallen mogelijk omhoog zou gaan.

De meeste Zuid-Koreanen die het virus hebben opgelopen zijn lid van dezelfde kerk.