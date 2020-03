LIVE | Gevangenisopstand vanwege coronavirus in Italië breidt zich uit

Volgens de rechtengroep voor gevangenen Antigone kwamen zeker drie gevangenen om het leven tijdens of na de botsingen in de Sant’Anna-gevangenis in Modena. De Italiaanse krant La Repubblica meldde eerder dat er zes doden waren gevallen, onder vermelding van politiebronnen.

Volgens de SPP zijn er berichten dat gevangenen hebben ingebroken in een medisch centrum van het detentiecentrum in Modena en een overdosis aan medicijnen of drugs hebben genomen. De autoriteiten in Modena konden dat niet bevestigen.

Gevangenissen hebben de opdracht gekregen om onder meer alle bezoeken te stoppen. Rechtengroepen waarschuwden voor massale opstanden tegen de nieuwe maatregelen.

Maandag wisten meer dan tien gevangenen in de San Vittore-gevangenis in Milaan op het dak van een van de vleugels te klimmen. Ze schreeuwden leuzen naar de politie en gevangenisbewakers die beneden stonden.

Het coronavirus is nu ook vastgesteld bij een medewerker van de Europese Commissie. Vorige week bleek al dat een medewerker van het secretariaat van de Europese Raad besmet is geraakt, evenals een man die werkt bij Europese Defensieagentschap in Brussel.

Verder is een medewerker van het hoofdkwartier van de NAVO, dat ook in de Belgische hoofdstad zit, ziek geworden na een bezoek aan Noord-Italië. De medewerker zit in thuisisolatie, meldde de alliantie maandag.

Het Belgische ministerie van Volksgezondheid liet maandag weten dat er 39 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in België. Het totaal staat nu op 239.

Kopstukken van het Europees Parlement overleggen ondertussen of de plenaire sessie van deze week wel doorgang moet vinden. Onder meer de Italiaanse protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) heeft opgeroepen alle activiteiten van het parlement op te schorten totdat de risico’s onder controle zijn.

Vorige week werd al besloten dat de zitting bij uitzondering in Brussel zou worden gehouden. De gezondheidsrisico’s in Straatsburg zouden „gevoelig hoger liggen.”

Uitgeziekte patiënten en familieleden niet meer getest op corona

„Dat laten we los, want we kunnen de schaarse testcapaciteit beter inzetten om verdenkingen te onderzoeken”, legt een woordvoerder van het instituut uit. Hij voegt eraan toe dat mensen die niet meer hoesten of niezen het virus niet verspreiden.

Gezinsleden van patiënten die zelf klachten krijgen, worden alleen nog getest als ze in de zorg werken, ouder zijn dan 70 jaar of mogelijk opgenomen moeten worden in het ziekenhuis.

Volgens het protocol van het RIVM moeten gezinsleden toch al twee weken vooral thuisblijven. Ze mogen niet werken en moeten lichamelijk contact met anderen vermijden. Even boodschappen doen mag wel. Testen heeft volgens het RIVM weinig meerwaarde. „Bij klachten moet je ervan uitgaan dat het ook corona is. We kunnen de capaciteit beter gebruiken.”

Aantal Nederlandse besmettingen coronavirus stijgt naar 321

Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in Nederland is gestegen naar 321. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte het nieuwe cijfer maandag bekend.

Van de GGD’en heeft het instituut maandag 56 nieuwe meldingen binnengekregen. In Noord-Brabant hebben de meeste mensen het virus opgelopen: 134. Utrecht volgt met 52 patiënten.

Er zijn geen meldingen over nieuwe sterfgevallen. Tot nog toe zijn in Nederland drie mensen overleden die het virus hadden. Twee waren 86 jaar, een was 82 jaar.

Uit Chinees onderzoek werd eerder al duidelijk dat het virus gevaarlijker is voor ouderen dan voor jongeren. Van de patiënten onder de 40 jaar overlijdt vrijwel niemand, mensen van 80 jaar en ouder lopen het grootste risico. Voor de meeste mensen verloopt de ziekte COVID-19 mild. Het lijkt op griep of verkoudheid. In ernstiger gevallen krijgen patiënten een longontsteking.

Van bijna de helft van de Nederlandse patiënten is vastgesteld dat ze het virus in het buitenland hebben opgelopen, de meeste in Italië. Bij 90 mensen wordt de bron van de besmetting nog onderzocht.

’Ruim 10.000 Brabantse kinderen kunnen niet naar school’

In Noord-Brabant kunnen maandag zeker 10.000 kinderen niet naar school omdat hun docenten thuisblijven. Dat meldt Omroep Brabant. De leraren volgen hiermee het advies van het RIVM op om niet te gaan werken bij lichte griepverschijnselen.

Doden bij gevangenisrel door coronaregels Noord-Italië

Bij een gevangenisopstand in het Italiaanse Modena zijn zeker zes doden gevallen. Dat meldden lokale media maandag. Gevangenen kwamen zondagmiddag in opstand tegen nieuwe regels die zijn ingevoerd om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Ook gedetineerden in Napels, Frosinone en Alexandrië verzetten zich tegen de maatregelen.

Zondag probeerden zo’n zestig gevangenen te ontsnappen uit de bajes in Modena. Dat mislukte. Agenten en militairen wisten de uitbraak te voorkomen. Wel staken gedetineerden delen van de gevangenis in brand. Bij het oproer in Modena raakten twee agenten gewond. Twintig personeelsleden moesten de gevangenis noodgedwongen verlaten.

De precieze doodsoorzaak van het zestal is niet bekendgemaakt.

China

Het aantal mensen bij wie in China op zondag het coronavirus is vastgesteld, is lager dan op zaterdag. Het gaat om veertig mensen, tegenover 44 een dag eerder. Er zijn 22 nieuwe doden gevallen door het longvirus, dat is vijf minder dan een dag eerder.

Het totale aantal besmettingen in China komt nu uit op 80.735 en het dodental in China ligt op 3119. De meeste gevallen bevinden zich in de provincie Hubei. Daar zijn 21 doden gevallen en 36 nieuwe gevallen vastgesteld.

Geen publiek

Het duel uit de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund wordt woensdag zonder publiek gespeeld. De maatregel werd eerder al van kracht voor de wedstrijd tussen Valencia en Atalanta Bergamo, die dinsdag in Spanje wordt gespeeld.

Het Louvre in Parijs, het drukst bezochte museum ter wereld, beperkt het aantal bezoekers vanwege het coronavirus. Alleen mensen die al online een ticket hebben gereserveerd, of mensen die normaal gesproken gratis toegang hebben, zullen binnen worden toegelaten, liet het museum maandag weten.

Zelf-isolatie

Iedereen die terugkeert van Noord-Italië naar Groot-Brittannië moet veertien dagen in zelf-isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. De maatregel geldt ongeacht of men symptomen van de ziekte vertoont , zei het Britse ministerie van Volksgezondheid maandag.

Vergaderen

Het aantal vergaderingen in de gebouwen van de Europese Raad in Brussel wordt teruggeschroefd vanwege het coronavirus. Werkgroepen van vertegenwoordigers van lidstaten om bijvoorbeeld EU-ministerraden voor te bereiden komen vanaf maandag minder vaak bijeen. Als ze wel doorgaan wordt de omvang van delegaties aan een maximum gebonden.

Polen

In Polen is de jaarlijkse mars voor de herdenking van de Holocaust uitgesteld vanwege angst voor het coronavirus, zeiden de organisatoren. Het internationale educatieve evenement brengt ieder jaar in april overlevenden en studenten van over de hele wereld naar Auschwitz-Birkenau.

Breda

Tien medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn positief getest op het coronavirus. Driehonderd medewerkers zijn er sinds afgelopen woensdag getest. Daarvan hebben er tien nu een positieve uitslag gekregen.

Het gaat om medewerkers die ziekteverschijnselen hadden of in risicogebieden zijn geweest. Zij zijn nu thuis en houden zich aan de RIVM-richtlijnen. Verder zijn er nog vijf patiënten in het Amphia Ziekenhuis opgenomen met corona. Zij liggen in isolatie.

Albanië

In Albanië is voor het eerst het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een vader en een zoon die recentelijk zijn teruggekomen uit Italië.

De twee maken het goed, volgens de autoriteiten. Zij hebben geen last van ernstige ziektesymptomen.

De afgelopen dagen is de Albanese regering begonnen met streng controleren. In Noord-Italië wonen zeker 400.000 Albanezen.

Zuid-Korea

Het aantal nieuwe gevallen in Zuid-Korea is het laagste in de afgelopen tien dagen. Het longvirus is bij 69 patiënten vastgesteld, waarmee het totale aantal op 7382 uitkomt.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten hopen dat dit erop duidt dat de uitbraak tot stilstand komt. Zondag werden nog 367 nieuwe gevallen gemeld. Toen waarschuwde Zuid-Korea nog dat het aantal nieuwe gevallen mogelijk omhoog zou gaan.

De meeste Zuid-Koreanen die het virus hebben opgelopen zijn lid van dezelfde kerk.