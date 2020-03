LIVE | WHO: pandemie steeds dichterbij

Burgemeester Mark van Stappershoef van Goirle heeft de familie van de overleden vrouw gesproken en zijn condoleances overgebracht. „Gisteren meldde ik u dat een inwoner van onze gemeente positief getest is op het coronavirus. Vandaag bereikte mij het bericht dat deze persoon overleden is.”

De burgemeester vraagt de privacy van de familie te respecteren. „Wat ik wel kan zeggen, is dat het slachtoffer op leeftijd was en een kwetsbare gezondheid had.” Hij dringt er verder op aan dat de bewoners van de zorginstelling waar de vrouw woonde, de instructies en adviezen van het RIVM dienen op te volgen. „Alleen zo kunnen we verdere verspreiding voorkomen.”

Ouderen dodelijk getroffen

De inwoonster van het Brabantse Goirle is de vierde persoon in Nederland wiens overlijden in verband wordt gebracht met de uitbraak van het coronavirus. Het eerste slachtoffer zaterdag was een 86-jarige man in Rotterdam. Zondag overleden nog twee ouderen die besmet waren.

50PLUS heeft vanwege het coronavirus twee bijeenkomsten afgelast die woensdag zouden plaatsvinden in het Brabantse Oisterwijk en Venlo in Limburg. De partij vindt het niet verantwoord dat hun achterban bij elkaar komt om te praten over actuele thema’s, terwijl juist senioren kwetsbaar zijn voor het virus.

Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in Nederland is gestegen naar 321. In Noord-Brabant hebben de meeste mensen het virus opgelopen: 134. Utrecht volgt met 52 patiënten. Premier Rutte roept „alle 17 miljoen Nederlanders” op om elkaar tot nader order geen hand meer te geven. Het kabinet vraagt daarnaast Brabanders zo mogelijk de komende zeven dagen thuis te werken.

WHO: coronavirus-pandemie dichterbij

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat door het groeiende aantal coronavirus-gevallen een pandemie dichterbij komt. WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus benadrukt wel dat uitbraken in landen onder controle gebracht kunnen worden.

„Nu het virus voet aan de grond heeft gekregen in zo veel landen, is de dreiging van een pandemie zeer reëel geworden”, zegt Tedros. „Maar het zou de eerste pandemie in de geschiedenis zijn die beheersbaar is. We zijn niet overgeleverd aan de genade van het virus.”

Een pandemie is een epidemie op wereldwijde schaal. De WHO-topman stelt dat vier landen momenteel samen 93 procent van de 110.000 besmettingen in de wereld hebben gemeld. „We vinden het bemoedigend dat Italië met agressieve maatregelen komt om de epidemie te beheersen. We hopen dat die de komende dagen effectief blijken.”

De meeste besmettingen, ruim 80.000, zijn gemeld door China. Volgens Tedros is meer dan 70 procent van de patiënten in dat land weer hersteld en ontslagen uit het ziekenhuis.

Italië sluit alle scholen en universiteiten in het land

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft tijdens een buitengewone persconferentie via de tv-kanalen alle Italianen in het hele land opgeroepen om vanwege de snelle verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk thuis te blijven en iedere vorm van samenkomst te vermijden. Heel Italië wordt een beschermde zone.

Israël: iedereen die het land binnenkomt in quarantaine

De regering van Israël heeft drastische maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Iedereen die het land binnenkomt, moet volgens Israëlische media twee weken thuis in quarantaine.

Premier Benjamin Netanyahu spreekt in een verklaring over een „zwaar besluit”, maar zegt dat de volksgezondheid boven alles gaat. „Iedereen die Israël binnenkomt vanuit het buitenland gaat veertien dagen thuis in isolatie”, aldus de premier, die zegt dat de maatregel minstens twee weken van kracht is.

De maatregel zou gelden voor alle reizigers, ongeacht uit welk land ze komen. In Israël zijn tot dusver ruim veertig besmettingen vastgesteld.

Weer honderdtal nieuwe coronadoden in Italië, ski-resorts dicht

De Italiaanse autoriteiten zeggen dat nog eens 97 patiënten met het coronavirus zijn overleden. Het dodental door de uitbraak van het virus in het land is daarmee gestegen naar 463.

Italië is in Europa het zwaarst getroffen door het virus. Bij 9172 mensen is vastgesteld dat ze zijn besmet. Dat waren er op zondag nog 7375. Het hoofd van de civiele beschermingsdienst meldt dat inmiddels 724 patiënten volledig zijn hersteld.

De autoriteiten nemen drastische maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Minister Francesco Boccia zegt dat nu ook is besloten alle skiresorts in het land te sluiten.

Burgemeester Tilburg: ’Coronavirus op z’n Brabants te lijf gaan’

„Laten we het virus op zijn Brabants te lijf gaan: matigen, dat is het woord.” Dat zei burgemeester Theo Weterings voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering maandag. Hij zei dat in reactie op een oproep van premier Mark Rutte na crisisoverleg over de verspreiding van het coronavirus.

’Mars van de Levenden’ concentratiekamp Auschwitz uitgesteld

De jaarlijkse Mars van de Levenden tussen de concentratiekampen Auschwitz en Birkenau wordt vanwege het coronavirus voor het eerst uitgesteld. De organisatie zegt dat wordt gevreesd voor het welzijn van Holocaustoverlevenden en andere deelnemers.

De herdenkingsmars zou in april plaatsvinden en is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. De mars wordt sinds 1988 georganiseerd. Er komen jaarlijks duizenden mensen uit tientallen landen op af. Holocaustoverlevenden, jongeren en prominenten lopen dan van Auschwitz naar Birkenau, een tocht van ongeveer 3 kilometer.

Nazi-Duitsland vermoordde tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim een miljoen mensen in Auschwitz-Birkenau in bezet Polen. De meeste slachtoffers waren Joden uit Europese landen.

In Polen zijn tot dusver zeventien besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het zou vooral gaan om mensen die in het buitenland zijn geweest. De autoriteiten gaan extra controleren aan de grens met Duitsland en Tsjechië en roepen mensen op grote bijeenkomsten af te blazen.

Franse minister van Cultuur leden parlement besmet

De Franse minister van Cultuur Franck Riester is besmet geraakt met het coronavirus. Dat heeft een medische test uitgewezen, meldde zijn secretariaat maandag. Riester verblijft in zijn huis in Parijs en maakt het naar omstandigheden goed.

De Franse Cultuurminister Franck Riester kampt met het coronavirus. Ⓒ AFP

In de verklaring staat dat de „minister positief is getest” nadat hij „symptomen” had gekregen die op de ziekte Covid-19 zouden kunnen duiden. Riester was vorige week verscheidene dagen aanwezig in het Franse parlement. Inmiddels hebben ook al vijf parlementsleden en enkele medewerkers de gevreesde virusinfectie opgelopen.

Ierland zet pijnlijke streep door parades op St. Patrick’s Day

St. Patrick’s Day, de nationale feestdag van Ierland, krijgt dit jaar een sober karakter om verspreiding van het coronavirus te beperken. De geliefde parades op 17 maart gaan niet door. De grootste, in hoofdstad Dublin, trekt doorgaans zo’n half miljoen bezoekers uit tal van landen.

Het moeilijke besluit is volgens onder meer The Irish Times maandag genomen tijdens een bijeenkomst van een nieuwe regeringscommissie die vorige week is gevormd naar aanleiding van de corona-uitbraak. In Ierland zijn tot dusver 21 besmettingsgevallen geregistreerd. Er zijn nog geen patiënten overleden.

Ayatollah Khamenei schrapt nieuwjaarstoespraak

Grootayatollah Ali Khamenei heeft wegens de coronacrisis zijn nieuwjaarsrede afgezegd. De hoogste leider van Iran zou zijn gebruikelijke toespraak op 21 maart houden in het mausoleum van imam Reza in de heilige stad Mashhad, in het noordoosten van het land. Hij ziet daar volgens persbureau Fars van af wegens het besmettingsgevaar.

De nieuwjaarstoespraak van Khamenei is een van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar in de islamitische republiek, zowel op religieus als politiek gebied. Grondwettelijk heeft Khamenei het laatste woord in alle strategische beslissingen. Volgens de laatste gegevens van het ministerie van Volksgezondheid zijn in Iran tot dusver 237 mensen overleden aan het coronavirus. Het aantal besmettingsgevallen is gestegen tot boven de 7000.

Gevangenisopstand vanwege coronavirus in Italië breidt zich uit

Een gevangenisopstand in Italië die zondag begon, heeft zich maandag verder uitgebreid. De bond van gevangenisbewaarders SPP zei dat zeker 23 gevangenissen in het hele land betrokken waren bij protesten tegen maatregelen om het coronavirus buiten de gevangenissen te houden. Het gaat onder meer om detentiecentra in Bergamo, Venetië en Modena in het noorden, tot Bari en Napels in het zuiden.

Volgens de rechtengroep voor gevangenen Antigone kwamen zeker drie gevangenen om het leven tijdens of na de botsingen in de Sant’Anna-gevangenis in Modena. De Italiaanse krant La Repubblica meldde eerder dat er zes doden waren gevallen, onder vermelding van politiebronnen.

Woedende nabestaande bij de gevangenis in Modena. Ⓒ AFP

Volgens de SPP zijn er berichten dat gevangenen hebben ingebroken in een medisch centrum van het detentiecentrum in Modena en een overdosis aan medicijnen of drugs hebben genomen. De autoriteiten in Modena konden dat niet bevestigen.

Gevangenissen hebben de opdracht gekregen om onder meer alle bezoeken te stoppen. Rechtengroepen waarschuwden voor massale opstanden tegen de nieuwe maatregelen.

Maandag wisten meer dan tien gevangenen in de San Vittore-gevangenis in Milaan op het dak van een van de vleugels te klimmen. Ze schreeuwden leuzen naar de politie en gevangenisbewakers die beneden stonden.

Eerste patiënten met coronavirus overleden in Duitsland

In Duitsland zijn voor het eerst patiënten overleden die het coronavirus hadden. Het gaat om een vrouw van 89 uit Essen en een 78-jarige man uit Gangelt in de regio Heinsberg, aan de Duitse kant van de grens tussen Sittard en Roermond.

De 89-jarige vrouw overleed volgens de autoriteiten aan de gevolgen van longontsteking en de man aan hartfalen. Hij had al gezondheidsproblemen, zoals diabetes. Eerder bezweek ook al een Duitse toerist (60) in Egypte.

De burgemeester van Essen condoleerde de nabestaanden van de vrouw. „Ik betreur dit sterfgeval heel erg”, zegt Thomas Kufen. De autoriteiten in Heinsberg hebben ook bedroefd gereageerd op het overlijden van de man uit Gangelt, een gemeente bij de grens met Nederland.

In Duitsland zijn inmiddels meer dan 1100 gevallen gemeld van het coronavirus. Vooral de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar Essen en de regio Heinsberg liggen, is zwaar getroffen. Alleen in Heinsberg zijn al 323 besmettingen vastgesteld.

Slowakije: geen publieke evenementen voor twee weken

Slowakije heeft alle publieke organisaties verboden de komende twee weken evenementen te houden, waaronder culturele en sportieve. Dat heeft premier Peter Pellegrini maandag na beraad van zijn crisisteam via persbureau TASR bekendgemaakt.

Hij gelastte bovendien voor Slowaakse burgers die terugkeren uit Italië, China, Zuid-Korea en Iran, een quarantaineperiode van veertien dagen. Dat geldt ook voor hun familieleden die in hetzelfde huis wonen. Bij alle grensovergangen zullen mensen worden gecontroleerd op ziekteverschijnselen.

De regering besloot vrijdag al het vliegverkeer van en naar Italië te staken, schoolreisjes naar het buitenland uit te stellen en de bezoekregeling voor ziekenhuispatiënten op te schorten. Slowakije heeft tot dusver zeven besmettingsgevallen gerapporteerd.

Ministers opnieuw bijeen over oprukkend coronavirus

Het kabinet houdt opnieuw crisisberaad over het oprukken van het coronavirus. Premier Mark Rutte en de belangrijkste betrokken ministers komen maandagavond bijeen op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook een vertegenwoordiger van Noord-Brabant, de tot dusver meest getroffen provincie, schuift aan.

De ministers nemen deel aan de zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Die kwam afgelopen dinsdag ook al bijeen. Het overleg van de MCCb begint om 18.00 uur. De commissie kan net als een gewone ministerraad besluiten nemen over bijvoorbeeld nieuwe maatregelen om de opmars van het virus tot staan te brengen.

Behalve Rutte en minister Bruno Bruins (Medische Zorg) komen ook onder anderen de drie vicepremiers en de onderwijsministers. Ook de politie, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zijn erbij. Namens Noord-Brabant maakt de burgemeester van Den Bosch zijn opwachting.

Europees Parlement kort sessie in, geen stemmingen

Vanwege het coronavirus wordt de vierdaagse zitting van het Europees Parlement in Brussel deze week fors ingekort en wordt er niet gestemd. Dinsdag worden vier debatten gehouden, de rest wordt geschrapt.

Met die aankondiging komt voorzitter David Sassoli maandag om 17.00 na overleg met de voorzitters van de politieke groepen, laat een woordvoerder weten. Hij zal daarna de zitting direct schorsen tot dinsdagochtend. De vier debatten die dinsdag worden gehouden gaan over de Europese aanpak van het coronavirus, migratie en de situatie bij de Turks-Griekse grens, Internationale Vrouwendag en de Europese top over de meerjarenbegroting, aldus de zegsvrouw.

Een toespraak van Nana Akufo-Addo, de president van Ghana, gaat niet door. Dat geldt ook voor stemmingen over allerhande onderwerpen die dinsdag, woensdag en donderdag op het programma stonden.

Oorspronkelijk zouden de parlementariërs in Straatsburg bijeenkomen, maar vorige week werd besloten dat de zitting bij uitzondering in de Belgische hoofdstad zou worden gehouden. De gezondheidsrisico’s in Straatsburg (Frankrijk) zouden „gevoelig hoger liggen.”

Het parlement besloot eerder al drie weken de deuren te sluiten voor bezoek van buiten vanwege de risico’s rond het virus. Er worden geen hoorzittingen, recepties, seminars, ontmoetingen met lobbyisten of groepsevenementen gehouden.

De volgende plenaire sessie staat gepland van 30 maart tot en met 2 april in Straatsburg.

Ook coronabesmetting bij Europese Commissie

Het coronavirus is nu ook vastgesteld bij een medewerker van de Europese Commissie. Vorige week bleek al dat een medewerker van het secretariaat van de Europese Raad besmet is geraakt, evenals een man die werkt bij Europese Defensieagentschap in Brussel.

Verder is een medewerker van het hoofdkwartier van de NAVO, dat ook in de Belgische hoofdstad zit, ziek geworden na een bezoek aan Noord-Italië. De medewerker zit in thuisisolatie, meldde de alliantie maandag.

Het Belgische ministerie van Volksgezondheid liet maandag weten dat er 39 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in België. Het totaal staat nu op 239.

Kopstukken van het Europees Parlement overleggen ondertussen of de plenaire sessie van deze week wel doorgang moet vinden. Onder meer de Italiaanse protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) heeft opgeroepen alle activiteiten van het parlement op te schorten totdat de risico’s onder controle zijn.

Vorige week werd al besloten dat de zitting bij uitzondering in Brussel zou worden gehouden. De gezondheidsrisico’s in Straatsburg zouden „gevoelig hoger liggen.”

Uitgeziekte patiënten en familieleden niet meer getest op corona

Mensen die na besmetting met het coronavirus zijn uitgeziekt, mogen 24 uur nadat hun klachten zijn verdwenen weer naar buiten. Ze hoeven zich niet meer te laten testen, zoals tot nog toe de bedoeling was, bevestigt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na berichtgeving door de Volkskrant. Ook gezinsleden van mensen bij wie een besmetting is vastgesteld, worden niet meer standaard getest wanneer ze klachten krijgen.

„Dat laten we los, want we kunnen de schaarse testcapaciteit beter inzetten om verdenkingen te onderzoeken”, legt een woordvoerder van het instituut uit. Hij voegt eraan toe dat mensen die niet meer hoesten of niezen het virus niet verspreiden.

Gezinsleden van patiënten die zelf klachten krijgen, worden alleen nog getest als ze in de zorg werken, ouder zijn dan 70 jaar of mogelijk opgenomen moeten worden in het ziekenhuis.

Volgens het protocol van het RIVM moeten gezinsleden toch al twee weken vooral thuisblijven. Ze mogen niet werken en moeten lichamelijk contact met anderen vermijden. Even boodschappen doen mag wel. Testen heeft volgens het RIVM weinig meerwaarde. „Bij klachten moet je ervan uitgaan dat het ook corona is. We kunnen de capaciteit beter gebruiken.”

Aantal Nederlandse besmettingen coronavirus stijgt naar 321

Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in Nederland is gestegen naar 321. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte het nieuwe cijfer maandag bekend.

Van de GGD’en heeft het instituut maandag 56 nieuwe meldingen binnengekregen. In Noord-Brabant hebben de meeste mensen het virus opgelopen: 134. Utrecht volgt met 52 patiënten.

Er zijn geen meldingen over nieuwe sterfgevallen. Tot nog toe zijn in Nederland drie mensen overleden die het virus hadden. Twee waren 86 jaar, een was 82 jaar.

Uit Chinees onderzoek werd eerder al duidelijk dat het virus gevaarlijker is voor ouderen dan voor jongeren. Van de patiënten onder de 40 jaar overlijdt vrijwel niemand, mensen van 80 jaar en ouder lopen het grootste risico. Voor de meeste mensen verloopt de ziekte COVID-19 mild. Het lijkt op griep of verkoudheid. In ernstiger gevallen krijgen patiënten een longontsteking.

Van bijna de helft van de Nederlandse patiënten is vastgesteld dat ze het virus in het buitenland hebben opgelopen, de meeste in Italië. Bij 90 mensen wordt de bron van de besmetting nog onderzocht.

’Ruim 10.000 Brabantse kinderen kunnen niet naar school’

In Noord-Brabant kunnen maandag zeker 10.000 kinderen niet naar school omdat hun docenten thuisblijven. Dat meldt Omroep Brabant. De leraren volgen hiermee het advies van het RIVM op om niet te gaan werken bij lichte griepverschijnselen.

Doden bij gevangenisrel door coronaregels Noord-Italië

Bij een gevangenisopstand in het Italiaanse Modena zijn zeker zes doden gevallen. Dat meldden lokale media maandag. Gevangenen kwamen zondagmiddag in opstand tegen nieuwe regels die zijn ingevoerd om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Ook gedetineerden in Napels, Frosinone en Alexandrië verzetten zich tegen de maatregelen.

Zondag probeerden zo’n zestig gevangenen te ontsnappen uit de bajes in Modena. Dat mislukte. Agenten en militairen wisten de uitbraak te voorkomen. Wel staken gedetineerden delen van de gevangenis in brand. Bij het oproer in Modena raakten twee agenten gewond. Twintig personeelsleden moesten de gevangenis noodgedwongen verlaten.

De precieze doodsoorzaak van het zestal is niet bekendgemaakt.

China

Het aantal mensen bij wie in China op zondag het coronavirus is vastgesteld, is lager dan op zaterdag. Het gaat om veertig mensen, tegenover 44 een dag eerder. Er zijn 22 nieuwe doden gevallen door het longvirus, dat is vijf minder dan een dag eerder.

Het totale aantal besmettingen in China komt nu uit op 80.735 en het dodental in China ligt op 3119. De meeste gevallen bevinden zich in de provincie Hubei. Daar zijn 21 doden gevallen en 36 nieuwe gevallen vastgesteld.

Geen publiek

Het duel uit de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund wordt woensdag zonder publiek gespeeld. De maatregel werd eerder al van kracht voor de wedstrijd tussen Valencia en Atalanta Bergamo, die dinsdag in Spanje wordt gespeeld.

Het Louvre in Parijs, het drukst bezochte museum ter wereld, beperkt het aantal bezoekers vanwege het coronavirus. Alleen mensen die al online een ticket hebben gereserveerd, of mensen die normaal gesproken gratis toegang hebben, zullen binnen worden toegelaten, liet het museum maandag weten.

Zelf-isolatie

Iedereen die terugkeert van Noord-Italië naar Groot-Brittannië moet veertien dagen in zelf-isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. De maatregel geldt ongeacht of men symptomen van de ziekte vertoont , zei het Britse ministerie van Volksgezondheid maandag.

Vergaderen

Het aantal vergaderingen in de gebouwen van de Europese Raad in Brussel wordt teruggeschroefd vanwege het coronavirus. Werkgroepen van vertegenwoordigers van lidstaten om bijvoorbeeld EU-ministerraden voor te bereiden komen vanaf maandag minder vaak bijeen. Als ze wel doorgaan wordt de omvang van delegaties aan een maximum gebonden.

Polen

In Polen is de jaarlijkse mars voor de herdenking van de Holocaust uitgesteld vanwege angst voor het coronavirus, zeiden de organisatoren. Het internationale educatieve evenement brengt ieder jaar in april overlevenden en studenten van over de hele wereld naar Auschwitz-Birkenau.

Breda

Tien medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn positief getest op het coronavirus. Driehonderd medewerkers zijn er sinds afgelopen woensdag getest. Daarvan hebben er tien nu een positieve uitslag gekregen.

Het gaat om medewerkers die ziekteverschijnselen hadden of in risicogebieden zijn geweest. Zij zijn nu thuis en houden zich aan de RIVM-richtlijnen. Verder zijn er nog vijf patiënten in het Amphia Ziekenhuis opgenomen met corona. Zij liggen in isolatie.

Albanië

In Albanië is voor het eerst het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een vader en een zoon die recentelijk zijn teruggekomen uit Italië.

De twee maken het goed, volgens de autoriteiten. Zij hebben geen last van ernstige ziektesymptomen.

De afgelopen dagen is de Albanese regering begonnen met streng controleren. In Noord-Italië wonen zeker 400.000 Albanezen.

Zuid-Korea

Het aantal nieuwe gevallen in Zuid-Korea is het laagste in de afgelopen tien dagen. Het longvirus is bij 69 patiënten vastgesteld, waarmee het totale aantal op 7382 uitkomt.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten hopen dat dit erop duidt dat de uitbraak tot stilstand komt. Zondag werden nog 367 nieuwe gevallen gemeld. Toen waarschuwde Zuid-Korea nog dat het aantal nieuwe gevallen mogelijk omhoog zou gaan.

De meeste Zuid-Koreanen die het virus hebben opgelopen zijn lid van dezelfde kerk.