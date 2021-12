Premium Het beste van De Telegraaf

Het leven van… Roy Ristie (1953-2021): Stuwende kracht in de Bijlmer

Door Marjolein Schipper Kopieer naar clipboard

Roy Ristie was altíjd wel iets aan het regelen of organiseren. Netwerker pur sang, levensgenieter, mediaman, organisator, gangmaker. Ⓒ ANP

Hij was (natuurlijk) net weer met iets moois bezig: de oprichting van een culturele stedenband tussen Amsterdam en Paramaribo. Roy Ristie was namelijk altíjd wel iets aan het regelen of organiseren. Netwerker pur sang, levensgenieter, mediaman, organisator, gangmaker. Driehonderd appjes per dag was helemaal niets voor deze gezellige en humorvolle koning van het relatiebeheer.