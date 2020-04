Europeanen brachten coronavirus naar New York

Teams van de medische school van het Mount Sinai ziekenhuis op Manhattan en van de medische faculteit van New York University inventariseerden vanaf half maart wat de bronnen waren van de besmettingen in hun stad. „De meerderheid is duidelijk Europees”, aldus Harm van Bakel, die de onderzoeksgroep van Mount Sinai leidde.

’Mensen hadden geen idee’

Uit de onderzoeken blijkt dat, ondanks dat de eerste besmetting pas op 1 maart werd geconstateerd, het coronavirus in de eerste helft van februari al in New York was aangekomen. „Mensen hadden geen idee”, aldus Adriana Heguy van het NYU-team. Het duurde tot 11 maart totdat president Trump de VS afsloot voor reizigers uit Europa.

De virologen kunnen het moment van aankomst in New York vrij precies vaststellen op basis van kleine wijzigingen in de genen van het virus. Uit deze mutaties, die uniek voor de Big Apple zijn, blijkt dat het virus enkele weken de tijd heeft gehad om zich ongemerkt te verspreiden. Het team van Harm van Bakel heeft bovendien al zeker zeven verschillende bronnen voor de epidemie in New York ontdekt. „We zullen er waarschijnlijk nog wel meer vinden”, vermoedt hij.

New York is momenteel het epicentrum van de Amerikaanse coronacrisis. De stad telde woensdag bijna 82.000 ziektegevallen. In de staat New York zijn bijna 150.000 mensen met het virus besmet. Van hen hebben 6.268 de besmetting niet overleefd.