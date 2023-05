Verdachte van vijfvoudige moord op buren in Texas na klopjacht gearresteerd

Sinds zaterdag waren meer dan tweehonderd politieagenten op zoek naar de verdachte. De agenten gingen van deur tot deur.

Eerder dinsdag meldde ABC News dat de 38-jarige verdachte een illegaal in de VS verblijvende Mexicaan is die al vier keer gedeporteerd is. De man werd in maart 2009 voor het eerst het land uitgezet. Hij bleef stug terugkeren, ook na nieuwe deportaties in september 2009, januari 2012 en juli 2016. In 2012 zat hij in Montgomery County een gevangenisstraf uit wegens rijden onder invloed, aldus ABC News.

De Mexicaanse verdachte werd vrijdagavond door zijn buren gevraagd of hij wilde stoppen met het afschieten van zijn halfautomatische geweer in AR-15-stijl, omdat de baby niet kon slapen. Daarop antwoordde hij dat niemand hem kan vertellen wat hij in zijn eigen tuin doet. Even later betrad hij het huis van zijn buren en begon te schieten. Nadien was hij voortvluchtig.