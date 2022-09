Von der Leyen blijft zwijgen over vaccin-onderhandelingen met Pfizer

Hoewel gezondheidszorg geen EU-taak is, hebben de lidstaten tijdens de pandemie besloten om de inkoop van vaccins aan Brussel over te laten. Om lessen te trekken voor de toekomst heeft de Europese Rekenkamer de vaccinmissie onder de loep genomen. Maar over de grootste vaccindeal weigert de Europese Commissie alle informatie te delen.

Het gaat om de inkoop van 1,8 miljard vaccins bij Pfizer/BioNTech, nog tot eind 2023 dominant in de Europese prikstrategie. De Rekenkamer onthult dat EU-kopstuk Ursula von der Leyen in maart 2021 op eigen houtje voorbereidende onderhandelingen heeft gevoerd met de farmaceut. Tegen de afspraak in is dit het enige contract waarbij het onderhandelingsteam van lidstaten, waaronder Nederland, bij deze fase van de gesprekken niet betrokken was. Pas achteraf kreeg het team de voorwaarden die Von der Leyen met Pfizer had bekonkeld te zien. Die werden overigens later wel goedgekeurd.

Waakhond

De Rekenkamer heeft informatie opgevraagd over de gesprekken tussen Von der Leyen en Pfizer. Ook wilde de waakhond weten welke (wetenschappelijke) adviezen ze heeft gebruikt voor de gesprekken. „We hebben echter niets ontvangen”, schrijft het instituut.

De vaccindeal zorgt al langer voor commotie in Brussel. Von der Leyen weigerde namelijk eerder sms-verkeer met de topman van Pifzer openbaar te maken. De berichten zijn inmiddels van haar telefoon verdwenen. Ze kwam stevig onder vuur te liggen bij de Europese Ombudsman, maar politiek kwam de ongekozen EU-topvrouw er makkelijk mee weg.