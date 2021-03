Vliegen met een heli is niet per se onveilig

Het voordeel van een helikopter is dat die overal kan landen, ook op plekken die gevaarlijk zijn. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Is vliegen per helikopter onveilig? Het heeft er alle schijn van nadat gisteren opnieuw een miljardair om het leven kwam tijdens een helikopterongeluk. Dit keer was het de beurt aan Petr Kellner, de oprichter van het Tsjechische investeringsfonds PPF Group en goed voor 15 miljard euro. Kellner verongelukte met een paar vrienden en twee gidsen bij de Knik-gletsjer in Alaska waar ze hadden geskied. Vijf mensen kwamen bij de crash om het leven, een werd zwaargewond teruggevonden.