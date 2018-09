Wet voor Chinese toeristen

In de staatsmedia veroordeelt hij het hardop praten van landgenoten op openbare plekken, spugen, de weg oversteken buiten het zebrapad om en het inkerven van namen of tekens bij toeristische trekpleisters. Dergelijk ,,onbeschoft gedrag” wordt ,,vaak bekritiseerd door de media en het imago van de Chinezen wordt daardoor beschadigd”, aldus Wang Yang. Om dit een halt toe te roepen heeft zijn partij een nieuwe wet voor toeristen in het leven geroepen.

Chinezen worden steeds welvarender en gaan steeds vaker naar het buitenland op vakantie. Hoewel veel landen vanwege de crisis graag toeristen uit China zien komen, duiken er ook klachten op over de etiquette van deze bezoekers in de media.Autoriteiten moeten nu ,, toeristen gaan begeleiden zodat ze zich kunnen aanpassen aan de openbare orde en sociale ethiek, ze lokale religieuze overtuigingen en gewoonten gaan eerbiedigen, denken aan hun spraak en gedrag en zich milieubewust gaan gedragen”, aldus Wang Yang.Volgens Sara Jane Ho, directeur van Instituut Sarita in Peking, een soort van etiquetteschool, zegt dat het ´onbeschofte gedrag´ voortkomt uit ,,een gebrek aan internationale bekendheid en dus aan een gebrek aan kennis van de internationale etiquette". ,,Mijn studenten, vaak jonge moeders, kun je niet verwijten dat ze niet weten hoe ze zich moeten gedragen in het buitenland. Ze hebben dat nooit geleerd van hun ouders.”