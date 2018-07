Zeven jaar voor poging doden cipier

Dat heeft de rechtbank in Assen dinsdag bepaald. De straf staat gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De Rotterdammer zit in Hoogeveen een celstraf van 5 jaar uit voor een andere poging tot doodslag. Hij ontstak op 14 november in woede over een opgelegde sanctie. Hij sloeg en schopte de vrouwelijke cipier meermalen, tilde haar op en probeerde haar over een reling te gooien. Door de tussenkomst van een medegevangene werd een val van 7 meter verijdeld.