Flinke opmars Nederlandse merken

Vooral Heineken deed het goed. De waarde van de Nederlandse bierbrouwer steeg met maar liefst 36% tot ruim $8 miljard. Heineken is daarmee het op twee na grootste biermerk wereldwijd na de Amerikaanse biermerken Bud Light en Budweiser.

„Heineken heeft dit vooral te danken aan de groei die de biermarkt internationaal doormaakt”, zegt onderzoeker Rob van Benthem. „Het concern heeft handig ingespeeld op de groei in opkomende markten. Heineken heeft zich verder goed gepositioneerd als internationaal biermerk. Denk daarbij aan sponsoring van een evenement zoals de Champions League dat wereldwijd wordt bekeken.”

Philips maakte met een merkwaarde van bijna $5 miljard zijn debuut in de top 20 van technologiemerken. Volgens Van Benthem richt het elektronicabedrijf zich steeds minder op de consumentenmarkt en meer op specialistische producten. ING is met een waarde van $7,5 miljard een nieuwkomer in de Global Banks top 10. „De bank is wereldwijd actief.”

Apple meest waardevol

Apple is met $185 miljard opnieuw het meest waardevolle merk. De Amerikaanse smartphone en tabletfabrikant houdt met een waarde van $185 miljard een flinke voorsprong op achtervolgers Google ($113 miljard) en IBM ($112 miljard). Volgens Millward Brown is Apple een krachtig merk. „Ook na de dood van Steve Jobs blijft Apple met haar topproducten zoals de iPad, iPhone en iPod magisch voor consumenten. Het bedrijf heeft een enorme aantrekkingskracht”

Het Zuid-Koreaanse Samsung staat ondanks de forse commerciële groei op een dertigste plaats met een merkwaarde van $21 miljard. „Het bedrijf is hard op weg en heeft vorig jaar enorm veel besteed aan marketing.’’

Dominant

De tech- en telecombedrijven domineren in de top tien van meest waardevolle merken. De merken blijven groeien omdat internet, smartphones, tablets en sociale media niet meer weg zijn te denken uit ons dagelijks leven. Naast Apple, Google en IBM is er ook nog plaats voor AT&T, China Mobile en Microsoft. McDonald’s, Coca-Cola, Marlboro en Visa maken het rijtje compleet.

De honderd meest waardevolle merken zijn vorig jaar ondanks de economische crisis in waarde gestegen. De gezamenlijke waarde ging 8% omhoog tot $2600 miljard. Sinds 2006 is er sprake van een stijging van 77%.