Chora-zaak draait vooral om inlichtingenpositie Defensie

Graven bij Chora, dat werd gebombardeerd. Ⓒ ANP / HH

DEN HAAG - Vanwege een civiele rechtszaak aangespannen door vier Afghanen is de discussie over de slag bij Chora (2007) volop actueel. Juridisch lijkt het een lastige zaak te worden om schadevergoeding af te dwingen bij de Staat der Nederlanden, maar de procedure zou er wel voor kunnen zorgen dat er meer informatie over de operatie naar boven komt. Informatie die in potentie pijnlijk is voor het ministerie van Defensie.