Gerechtelijke commissie nodigt Trump uit

Vorige week werden getuigen gehoord door de inlichtingencommissie. Het onderzoek gaat over een vermeend quid pro quo-voorstel (voor wat, hoort wat) dat Trump aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft gedaan. Trump zou de militaire hulp aan Oekraïne alleen hervatten als Zelenski een onderzoek naar Trumps politieke rivaal Joe Biden in zou stellen. Later zegde het Witte Huis de steun alsnog toe.

Op de hoorzitting moet blijken of de daden van de president een afzettingsonderzoek rechtvaardigen. Er worden vooral juridische specialisten gehoord. Trump heeft tot 1 december om te laten weten of hij of een advocaat van hem naar de zitting komt.

’Gezeur’

„De president heeft een keuze, of hij pakt deze kans aan om vertegenwoordigd te zijn in de verhoren of hij stopt met zeuren over het proces”, zei het hoofd van de commissie, de Democraat Jerrold Nadler, in een verklaring.

De president liet dinsdag nog weten dat hij wil dat zijn naaste medewerkers gaan getuigen. Hij zegt zich er echter tegen te verzetten dat dit wordt afgedwongen met dagvaardingen. „De advocaat van Don McGahn heeft al gezegd dat ik niets verkeerd heb gedaan”, zei Trump op Twitter. McGahn is de voormalige juridische adviseur van Trump.

