Wiebes: gasnet blijft gewoon liggen

Netbeheerders waarschuwden maandag dat het weghalen van gasleidingen voor problemen kan zorgen. Zo kunnen oudere woningen moeilijk elektrisch verwarmd worden.

Wiebes stelt dat alleen in een ’enkel geval’ het gasnet overbodig zal gaan worden, hij noemt wijken waar recent woningen zijn gebouwd als voorbeeld. „Die kunnen elektrisch verwarmd worden”, zegt de klimaatminister. Maar verder: „Het ligt in de reden om een gasnet dat nu voor aardgas wordt gebruikt geleidelijk over te schakelen naar groen gas.”

De minister gaat zelfs nog een stapje verder in zijn enthousiasme: „Wij zijn gezegend met zo’n gasnet. Waar andere landen praten over waterstof terwijl de buizen er nog niet liggen, praten wij over de waterstofeconomie terwijl de buizen er al liggen.”

Deskundigen hebben steeds meer kritiek op het gasbeleid van het kabinet, vooral omdat ten onrechte de indruk is gewekt dat iedereen snel van het aardgas af moet.