Man (85) ligt 9 uur op straat in centrum Parijs en sterft ’door onverschilligheid voorbijgangers’

Volgens The Guardian gaat het om René Robert, een Frans-Zwitserse fotograaf die bekend werd door zijn foto’s van flamencodansers. De bejaarde man maakte woensdag een avondwandelingetje in de buurt van Rue de Turbigo in de Franse hoofdstad waar hij woonde. Rond een uur of negen werd Robert onwel, waardoor hij ten val kwam.

Nadat vele passanten de man voorbij liepen, was er uiteindelijk een dakloze die aan de bel trok toen hij Robert op de stoep zag liggen. De man was echter dermate onderkoeld geraakt dat hij kort na zijn aankomst in het ziekenhuis overleed.

Michel Mompontet zegt dat zijn vriend stierf „door onverschilligheid.” „Als deze vreselijke dood enig nut kan hebben, zou het dit zijn: wanneer een mens op de stoep ligt, zouden we moeten controleren hoe het met hem of haar gaat – hoe druk we het ook hebben. Laten we daar even even bij stilstaan”, schrijft hij op Twitter.

Het overlijden van de fotograaf zorgt in Frankrijk voor verontwaardiging. Zo schrijft de Franse krant Le Figaro dat Robert is gestorven „door onverschilligheid”. De Franse zender RTL meldt dat de man is overleden te midden van „onverschillige voorbijgangers”.

Dakloze redder

Mompontet zegt graag te willen weten wie de man is die zich om Robert bekommerde. Dat juist een dakloze uiteindelijk het initiatief nam, daarover zegt hij: „Hij was de enige die de moeite nam hem te redden, ook al was het te laat.” Aan de andere kant geeft Mompontet toe dat hij er zelf niet zeker van is of hij zou stoppen wanneer hij een man op de grond zag liggen. „Heb ik mij nooit afgekeerd van een dakloze die voor een deur ligt?”, vraagt hij zich af.