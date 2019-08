Vrouw (36) neergestoken in ziekenhuis Gouda

Ⓒ AS Media

GOUDA - Een 36-jarige vrouw is vrijdagmiddag het slachtoffer geworden van een steekpartij in Het Groene Hart ziekenhuis in Gouda. De vrouw wist zichzelf op te sluiten in het toilet en vervolgens de politie te waarschuwen. Een 47-jarige mannelijke verdachte uit Haastrecht is inmiddels aangehouden.