OM handhaaft strafeis van 15 jaar voor moord op gehandicapte Dimitri

Aan het einde van een hele lange zittingsdag hield Jama A. voor de eerste keer een zeer lange monoloog. Op het feit dat een getuige de in Somalië geboren A. omschreef als “heel donker” reageerde hij: ,,Hoe kan je mij nu omschrijven als heel donker? Je kan pure chocolade toch niet vergelijken melkchocolade. Ik ben onschuldig!’’

Na een doldrieste stapavond vertrokken, aldus het OM, Jama A. en Dimitri op diens scootmobiel samen vanuit het centrum van Hoorn naar Nibbixwoud waar A. woont. Op tal van camerabeelden langs de route zijn de twee mannen te zien. De scootmobiel draait het fietspad aan Over de Leek in Nibbixwoud op. Het voertuig van de gehandicapte Dimitri beweegt zich langzaam richting de sloot. Even later rent een man in richting van de woning van Jama A. Volgens het OM zou A. Dimitri hebben gedood om een mishandeling eerder die nacht te verhullen. Met het mishandelen van Dimitri zou A. de voorwaarden van zijn proeftijd, na een eerdere veroordeling, hebben geschonden.

De rechtszaak is maanden stilgelegd voor nader onderzoek naar waar zijn telefoon was tijdens de nacht van de misdaad. Waarschijnlijk door een storing leek het alsof de telefoon op een totaal andere locatie was. ,,Het kan niet worden uitgesloten dat de telefoon van A. op de plek van de misdaad was. Er kan ook niet worden uitgesloten dat de telefoon ergens anders was”, aldus een deskundige van het Nederlandse Forensische Instituut over het onderzoek. Volgens de officier van justitie is er genoeg ander bewijs dat alleen A. de dader van het doodslaan van Dimitri kan zijn.

De vaker voor geweldsdelicten veroordeelde A. vraagt deze week veel capaciteit van de rechterlijke macht. Bij het Gerechtshof in Amsterdam begint woensdag een zaak in hoger beroep tegen een eerdere veroordeling van A. Op 5 januari 2018 was A. betrokken bij een zeer gewelddadige overal over een man in Hoorn. Daarbij werd een portemonnee met daarin ongeveer 35 euro buitgemaakt. A. is voor deze zaak veroordeeld tot 1 jaar cel, een straf waartegen hij in hoger beroep is gegaan.

Advocaat Niek Hendriksen concludeerde, op grond van het nieuwe telefoononderzoek, dat er geen bewijs is dat Jama A. op de plaats delict is geweest en vroeg de rechtbank zijn cliënt vrij te spreken voor doodslag op Dimitri.