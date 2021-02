China liet diplomatiek personeel VS anale coronatests ondergaan

Het ministerie benadrukt dat het nooit heeft ingestemd met het gebruik van de betreffende test. Er is direct bezwaar gemaakt toen bleek dat sommige medewerkers de anale coronatest hadden ondergaan.

Peking zou de Amerikanen hebben laten weten dat er een fout is gemaakt en dat diplomatiek personeel is uitgezonderd van de testen, die verplicht zijn voor iedereen die sommige delen van China in wil reizen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken had niet direct commentaar. Volgens de Chinese autoriteiten kan het coronavirus in sommige gevallen makkelijker worden ontdekt in iemands anus dan in de neus of keel.