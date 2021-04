Taakstraf voor buschauffeur die zwangere vrouw doodreed

Op 8 januari 2020 draaide de NS-bus de Comeniuslaan in Bussum in. De bus is ingezet wegens een sein- en wisselstoring. In die straat laat de chauffeur die namiddag twee oude mensen uitstappen omdat het verkeer in het smalle straat in beide richtingen volledig vaststaat.

Daarna gaat het helemaal mis. Uit onderzoek blijkt dat de Amstelvener na het sluiten van de deuren het gaspedaal veertien seconden lang per ongeluk intrapt. Hierdoor wordt de bus als het ware gekatapulteerd.

Tegemoetkomende auto’s en geparkeerde voertuigen worden geramd. Zeker vijf auto’s lopen zware schade op. De auto die het eerst geraakt wordt, rijdt door de klap een bakfiets aan. De bestuurster van die bakfiets, een 36-jarige zwangere moeder en haar 2-jarige zoontje, komen onder de bus terecht. De buschauffeur rijdt daarna nog tot twee keer toe naar achteren. De vrouw en haar ongeboren kind overlijden ter plekke. Omwonenden hebben zich dan al over de uit de bak geslingerde dreumes ontfermd.

Een knuffel en een kus

Hoe de oude Scania-bus zo naar voren kon schieten, wist de chauffeur tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak niet te vertellen. „Ik weet het niet meer precies”, erkende de Amstelvener twee weken geleden. „Ik weet ook niet hoeveel auto’s ik heb geraakt.” Het kind dat uit de bakfiets werd geslingerd, zou later aan zijn vader verklaren dat de chauffeur geen straf verdient, maar ’een knuffel en een kus omdat die man ook heel verdrietig is’.

Forensisch voertuigonderzoek en camerabeelden leiden tot de enig mogelijke conclusie, zo oordeelde de rechtbank dinsdag: het ongeluk is veroorzaakt door een bedieningsfout.

Tijdens het vonnis waarbij zowel verdachte als nabestaanden overigens niet aanwezig waren, sprak de rechter van ’aanmerkelijk onvoorzichtig, onoplettend en onachtzaam gedrag’ van de chauffeur: „Van een beroepschauffeur mag verwacht worden dat hij altijd oplet, het juiste pedaal intrapt en dat hij, als hij het verkeerde pedaal intrapt, zijn voet er direct weer vanaf haalt. De rechtbank weegt mee dat hij veertien seconden lang niets heeft gedaan om de bus te laten stoppen. Bovendien reed hij nog twee keer achteruit.”

Omdat de zaak alleen maar verliezers kent, en de verdachte overduidelijk niet opzettelijk het tragische ongeluk veroorzaakte, is volgens de rechtbank de maximale taakstraf op van 240 uur passend. Daarnaast mag hij een jaar lang geen motorrijtuigen besturen. De straf is conform de eis van de officier van justitie.