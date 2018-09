Bewoners verzakt complex nog niet naar huis

„We meten het hele weekeinde. Het gebouw lijkt nauwelijks verder te hellen, maar bewoners kunnen pas terug als we zeker weten dat het veilig is.” Om het gebouw te stutten, is de naastgelegen bouwput deels opgevuld met zand.

De negen bewoners zijn sinds donderdagavond uit hun huis. Zij zitten bij familie of in een hotel. De oorzaak van de verzakking is nog onbekend. De gemeente onderzoekt of het probleem in de fundering zit.