FvD-leider Thierry Baudet loopt blauwtje bij beachclub op Curaçao

Baudet kondigde een partijbijeenkomst aan bij de horecagelegenheid, maar de uitbaters stellen verkeerd te zijn geïnformeerd en zetten daar nu een streep doorheen.

Papagayo

De FvD-voorman is door beachclub Papagayo op Curaçao de deur gewezen met zijn evenement, nadat Baudet aanvankelijk aankondigde daar te spreken over ’zijn visie voor Caribisch Nederland’. Bovendien was het evenement bedoeld als verkiezingsbijeenkomst, met de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart voor de deur.

Maar de populaire beachclub liet in de loop van de dag via sociale media weten niet gediend te zijn van de politieke bijeenkomst. Het evenement zou zijn geboekt onder een andere naam, laat Papagayo weten. „Nergens was vermeld dat het om een politieke partij zou gaan.” Daar neemt de beachclub afstand van, waardoor er een streep door gaat.

FvD-leider Baudet heeft snel zijn plannen gewijzigd. „Nieuwe locatie”, meldt Baudet op sociale media. Het ’eerste FvD-event in Caribisch gebied’ wordt nu elders op het eiland gehouden.