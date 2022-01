Verdwenen moeder (33) opgepakt voor dood van zoontje wiens lichaam in koffer gevonden werd

Het was de vader van het jongetje die woensdagavond de verdwijning van zijn 10-jarig kind en van zijn echtgenote had gemeld bij de politie. Toen hij was thuisgekomen van zijn werk bleek het huis leeg en merkte hij bloedsporen op. De angst voor een drama was meteen groot. Met zijn vrouw boterde het al enige tijd niet meer. De twee zijn aan het scheiden, maar wonen voorlopig nog onder hetzelfde dak. Dat uitgerekend zij onverwachts verdwenen was met hun zoon, maakte hem bijzonder bang.

Minder dan een dag later kwam vreselijk nieuws: de politie had het lichaam van zijn zoon gevonden in een koffer, die in een afvalcontainer gegooid was niet ver van hun woning in het Franse Ferrières-en-Brie. Het lichaam van het kind vertoonde meerdere letsels, wellicht aangebracht met een mes, zo zeggen bronnen dichtbij het onderzoek in Franse media.

Een dag later hebben agenten de 33-jarige moeder van de jongen kunnen oppakken. Zij verbleef bij vrienden of familie in Choisy-le-Roi, zo’n 30 kilometer van haar huis, zo hadden agenten ontdekt. Ze werd overgebracht naar het politiebureau, waar ze verhoord zal worden over de dood van haar kind en over haar verdwijning. De vrouw, die zou kampen met psychologische problemen, is aangehouden voor vrijwillige doodslag op een minderjarige jonger dan 15 jaar.