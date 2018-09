Turkije arresteert hoofdverdachte aanslag

Volgens Huseyin Celik, vicevoorzitter van de regerende AK Partij, stonden de voertuigen die bij de aanslagen zijn gebruikt, op naam van de verdachte. De man, met de initialen M.G., zou bovendien een van de voertuigen naar de plek van de aanslag hebben gereden.

De politie is op zoek naar nog twee andere verdachten in Turkije. Zij zouden net als M.G. hebben geprobeerd naar Syrië te vluchten, maar dat is mislukt omdat de bewaking aan de grens is opgevoerd, aldus de autoriteiten. In totaal zitten inmiddels 16 mensen vast voor de aanslagen.

Door de bommen kwamen meer dan 50 mensen om het leven. Turkije beschuldigt Syrië van betrokkenheid bij de aanslag, maar Damascus ontkent iets met de explosies te maken te hebben.