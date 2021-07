Week na overstromingen België nog slachtoffer gevonden

Buitenland

Wéér chaos in België: modderstromen trekken door Dinant, auto’s drijven mee

België wordt opnieuw geteisterd door noodweer met hallucinante beelden tot gevolg. Vooral in Wallonië, onder meer in de stad Dinant, zijn er zware problemen en staan straten blank. Ook in Namen is het goed mis. Onder meer een woonzorgcentrum is ’s nachts ontruimd. „Er is ook waterschade aan het ziek...