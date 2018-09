Uitslag Stelling: ’Experiment is oneerlijk’

Een respondent reageert: „Er wordt in de bijstand door velen al zwart bijverdiend. Moet daar nog legaal 200 euro bovenop komen? De bijstand is een vangnet om niet op straat te belanden. Het is of werken of de bijstand en niets anders.”

De tegenstanders van de proef denken ook dat het fraude in de hand werkt en moeilijk te controleren is. Zo vraagt een respondent die bij SoZaWe werkt zich af wat er gebeurt als mensen meer verdienen dan 200 euro en dit niet melden. „Hoe zit het dan met de inlichtingenplicht en de daaraan gekoppelde boete? Het is een naïef plan van Amsterdam.”

Een op de drie stellingdeelnemers vindt de bijstandsproef een prima idee. „Het is goed voor de eigenwaarde van mensen in de bijstand en het bevordert contacten die leiden tot werk”, stelt iemand. Ander voordeel dat genoemd wordt is dat meer te besteden hebben ook beter is voor de economie.

Amsterdam hoopt dat bijstandsgerechtigden door een bijbaan sneller aan een fulltimebaan komen en uit de bijstand geraken, maar de meerderheid van de respondenten betwijfelt dat. Zij denken niet dat het mensen stimuleert om aan het werk te gaan als ze wat mogen bijverdienen. „Waarom zou je uit de bijstand willen als je wat extra’s erbij krijgt? Plus je verliest veel subsidies als je net boven een bepaald bedrag verdient.”

„Ik heb zelf jarenlang van een bijstandsuitkering moeten leven”, schrijft iemand. „En dat is heel moeilijk, maar niet onmogelijk. Om daar uit te komen pak je letterlijk alles aan, als je wilt! Maar vele anderen vinden het wel makkelijk om elke maand de hand op te houden.”

Ruim een kwart daarentegen meent dat zo’n extra zakcentje mensen juist kan helpen om werk te vinden, zoals deze respondent zelf mocht ervaren: „Ik ben vier jaar werkzoekend geweest, waarvan het laatste jaar in de bijstand. Ik kreeg een bezoldigd vrijwilligersbaantje aangeboden, dit mag al, je mag 95 euro per maand legaal bijverdienen aan vrijwilligerswerk, als je het maar aanvraagt. Mede hierdoor heb ik weer een volledige baan gekregen.”

Maar 76 procent vindt het plan vooral niet eerlijk tegenover werkenden die net boven het minimumloon verdienen. Doe wat aan al die toeslagen in de bijstand, zeggen deze respondenten, want anders loont het niet om te gaan werken. „Vijftig of honderd euro meer en je kunt het volle pond aan vaste lasten en belastingen betalen.”

Amsterdam weigerde eerder al om mensen in de bijstand te verplichten iets terug te doen voor de maatschappij als tegenprestatie voor hun uitkering. De VVD-fractie in de Kamer vindt dat de stad zich opstelt als ’een soort vrijstaat’ door nu ook nog op eigen houtje te gaan experimenteren met soepeler bijstandsregels. Daar zijn de meeste respondenten het mee eens, maar een minderheid vindt juist dat andere gemeenten het voorbeeld van Amsterdam zouden moeten volgen.

Iemand schrijft: „Het is een proef. Stel dat het werkt en mensen krijgen een baan en gaan uit de bijstand. Moeite van het proberen waard toch? Als het niet werkt, stop je en probeer je wat anders.”