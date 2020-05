Rutte: kabinet overlegt nog met vakbonden over ontslagboete

De premier zei na forse kritiek van de oppositie dat er met de bonden „nog geen gemeenschappelijk inzicht is maar wel een gemeenschappelijk doel. En dat is het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid.” Maar de vakbonden zijn „laaiend” over de afschaffing van de boete in het tweede steunpakket, dat woensdag werd aangekondigd.

Vooral GroenLinks, SP, PvdA en PVV liepen woensdag te hoop tegen de afschaffing, omdat dit volgens hen de deur openzet voor duizenden ontslagen. In het eerste noodpakket was er wel een ontslagboete ingebouwd. Desondanks zijn veel mensen toch hun werk kwijtgeraakt, stelde de oppositie. Als de boete wordt afgeschaft, zal dit nog veel erger worden, denken ze. PvdA-leider Lodewijk Asscher dreigde dat het kabinet de steun van zijn partij en de bonden zou verliezen als het doorgaat.

’Topzwaar’

Rutte wees op de paradox in deze kwestie. Als een bedrijf iedereen in dienst moet houden, omdat ze anders een boete moet betalen, kan het bedrijf „topzwaar ” worden. Als het bedrijf al voorziet dat het na de crisis niet meer op volle kracht door kan gaan, kan het hele bedrijf omvallen. Dan verliezen volgens de premier nog veel meer mensen hun baan. Het doel van het kabinet is niet om bedrijven overeind te houden, maar om werkgelegenheid te behouden, benadrukte Rutte.