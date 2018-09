Wie een sigaret uit een voertuig gooit is op twee manieren strafbaar. Allereerst is het een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het is een milieudelict. Daarbij valt de overtreding ook onder Artikel 5. Je creëert namelijk potentieel gevaar voor medeweggebruikers. Zo kan een sigaret in de helm van een motorrijder terechtkomen of in het motorcompartiment van een auto. In dat laatste geval kan brand ontstaan.

Heb jij het wel eens meegemaakt dat een sigaret voor je neus uit een voertuig wordt gegooid? Wat gebeurde er toen? Moet het sigaretten uit het voertuig gooien strenger worden beboet door de politie?

De stelling: "Sigaretten uit voertuig gooien strenger straffen"

Reageer hier