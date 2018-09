Broer Kreta-verdachte pleegde eerder moord

Lorenzo S. werd in mei 2007 in de Amerikaanse staat Pennsylvania opgepakt voor medeplichtigheid aan de moord, zo meldt het AD. Hij was juist naar Amerika vertrokken om een nieuw leven op te bouwen. Na schuld te hebben bekend werd hij veroordeeld tot 30 tot 60 jaar cel.

Zijn jongere broer Cirino s. werd deze week opgepakt in Griekenland. Hij werkte sinds kort in een luxe hotel op het Griekse eiland Kreta als animator van kinderen. Afgelopen dinsdagavond verdween daar plotseling een 11-jarig Russisch jongetje. Het slachtoffertje werd woensdagochtend teruggevonden met elf messteken in zijn lichaam. Hij ligt in het ziekenhuis.

Cirino heeft volgens de Griekse politie bekend dat hij het jongetje met een mes te lijf is gegaan. Hij zou uit zijn geweest op diens mobieltje en tablet-pc.

De ouders van Cirino maken zich grote zorgen om hun zoon, zo vertelt de moeder in het AD. ,,Cirino mag dan 20 jaar zijn, hij heeft een IQ van 60 en het verstand van een kind. “ Het echtpaar zit er compleet doorheen nu voor de tweede keer een kind van hen voor lange tijd achter tralis dreigt te verdwijnen wegens een gruwelijke misdaad.