Navalny in gevangenisbrieven: ’Acht uur gedwongen kijken naar staatstelevisie’

„Het is als een Chinees werkkamp, waar iedereen in de pas loopt en overal camera’s hangen”, zo beschrijft Aleksej Navalny het strafkamp waar hij bijna een half jaar gevangen zit aan de New York Times. „Er is voortdurende controle en er heerst een cultuur van verraad.”

Staatstelevisie

Tussen de maaltijden en inspecties door kijkt Navalny zo’n acht uur gedwongen staatstelevisie. Hij zag hoe de top tussen Poetin en Biden in Genève werd uitgemolken: wereldleiders zouden smeken de Russische president te zien. „Want geen probleem wordt zonder hem opgelost”, schrijft Navalny. In de avond volgen oorlogsfilms en documentaires: „Dan wordt mij de rode lijn van de ideologie van Poetins regime duidelijk: de vervanging van het heden en de toekomst door het verleden.”

Het volledige interview is te lezen op zijn site navalny.com, die op het Russische internet geblokkeerd wordt.

Activisten

Het controleapparaat bouwt volgens Navalny op ’activisten’: gevangenen die als informanten met het gevangenisbestuur samenwerken. Zij lokken medegevangenen uit. Als iemand flipt en de provocateur aanvalt, staat dat altijd op camera en volgt een langere opsluiting. „Het belangrijkste wat je hier moet leren is om niet aan die provocaties toe te geven”, aldus Navalny, die vooralsnog over twee jaar vrijkomt.

De nuchtere toon in Navalny’s brieven staat in schril contrast met de alarmerende berichten over zijn gezondheid afgelopen lente. Door een hernia zou hij toen amper kunnen lopen en na ruim drie weken hongerstaking werd voor zijn leven gevreesd. Die commotie had effect, aldus Navalny: „Ik ben daarvoor heel dankbaar, want daardoor werd ik behandeld door artsen van buiten de gevangenis.”

Onderdrukking

Naast het gevangenisleven gaat Navalny in op de onderdrukking van de oppositie en kritische media, die sinds zijn vergiftiging een jaar geleden in een stroomversnelling is geraakt. „Op korte termijn heeft Poetin zijn doel bereikt, maar daarmee heeft hij het land en zijn burgers geschaad”, zegt de corruptiebestrijder. „En dat vergeten ze niet.”

Navalny’s organisaties werden in juni als ’extremistisch’ bestempeld en daarmee verboden. Iedereen die het afgelopen jaar heeft gedoneerd of anderszins bij deze organisaties betrokken was, is door een nieuwe wet uitgesloten van de aanstaande Doemaverkiezingen.

Sancties

Het westen zou volgens Navalny sancties moeten invoeren die niet de hele Russische economie raken, maar alleen Poetins naaste handlangers: een ’maffiabende’ die voor de onderdrukking verantwoordelijk is. „Maar hun vliegtuigen, jachten en miljarden in westerse banken: alles blijft op zijn plek”, schrijft de gevangene.