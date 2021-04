Dun regeerakkoord geen moetje voor GL en PVDA

Dinsdag kwamen de kleinste politieke partijen al over de vloer bij de informateur, woensdag was het de beurt aan de acht grootste partijen. Het is voor de tweede keer dat alle partijleiders bij hem langs komen. De nieuwe gespreksronde moet uitwijzen of het onderlinge vertrouwen alweer iets is hersteld.

Of er bij GL’er Klaver vertrouwen is gegroeid in premier Rutte? Volgens hem blijft dat een ’lastige’ kwestie. Hij heeft zich tijdens zijn gesprek met Tjeenk Willink vooral op de inhoud gefocust, zegt hij.

Voor PvdA-leider Ploumen is er op het gebied van vertrouwen nog weinig veranderd de afgelopen weken: „Sterker nog, in een eerder debat verweet Rutte mij dat ik het wantrouwen zou voeden. Dat is de wereld op z’n kop.” Ploumen vindt niet dat de vertrouwensvraag in Rutte de olifant in de kamer is tijdens de gesprekken met de informateur: „Het is niet mijn kamer en niet mijn olifant.”

De informateur heeft aan de fractieleiders gevraagd om met een stuk of vier onderwerpen te komen die volgens hen zo urgent zijn dat er al in de formatie afspraken over moeten worden gemaakt. Hij hoopt dat het onderlinge vertrouwen groeit door hierover met zijn allen te praten. Daarnaast wil hij dat er een dun regeerakkoord komt, omdat dit het debat en het dualisme in de Tweede Kamer volgens hem ten goede komt.

’Akkoord op hoofdlijnen’

Ploumen kijkt er tweeslachtig naar. Een ’akkoord op hoofdlijnen’ tussen de formerende partijen is ze ’heel erg voor’. Maar ze stipt aan: „Hoe dat dan uitpakt in een regeerakkoord, of dat dun of dik is, dat is eigenlijk minder belangrijk.”

De werkwijze van Tjeenk Willink valt lang niet overal even goed. Partijen al PVV, FvD, Denk en BBB lieten dinsdag weten dat de informateur wel heel makkelijk wegstuurt bij van het gebrek aan vertrouwen in demissionair premier Rutte, die van de Kamer een motie van afkeuring aan de broek kreeg en een motie van wantrouwen slechts op het nippertje overleefde.

Het is de bedoeling dat de informateur eind volgende week met zijn eindverslag komt. Daarna wordt er een debat over dat verslag gehouden. Tjeenk Willink mikt erop dat uit dat debat blijkt wie met wie wil samenwerken.