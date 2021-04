Premium Buitenland

Nieuw coronagevaar uit India duikt op in België

Met minstens 200.000 nieuwe besmettingen per dag is India momenteel met voorsprong het epicentrum van de coronapandemie. De motor van de Indiase tweede golf zou een nieuwe variant zijn. Deze lijkt vooral jongeren te treffen en kan de immuniteit omzeilen. Het virus is nu ook opgedoken in Antwerpen.