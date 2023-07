’Voortvluchtige Nederlander (43) opgepakt in Spanje om drugs- en wapenhandel’

Dat meldt de Guardia Civil. De aanhouding gebeurde al begin juni, maar is nu pas bekendgemaakt. Meerdere Spaanse media schrijven over de geslaagde operatie.

De man die voor de Nederlandse justitie op de vlucht was, werd gelokaliseerd dankzij beveiligingscamera’s. Nadat de politie in Orihuela, in de oostelijke kustprovincie Alicante, uren aan beeldmateriaal had geanalyseerd en zijn mogelijke verblijfplaats bekend was, werd een plan gemaakt om toe te slaan wanneer hij zich zou laten zien. Dat moment kwam al snel, in de vroege ochtend van 3 juni.

Koffer

Agenten observeerden de voortvluchtige toen hij het huis verliet met een koffer, blijkbaar met de bedoeling het land te verlaten. Hij werd opgepakt bij het huis van een vrouw – zijn partner – en verzette zich niet. Op foto’s die de Guardia Civil vrijgaf, is te zien hoe de veertiger, gekleed in een licht poloshirt en kaki korte broek, geboeid wordt afgevoerd.

Hij probeerde de politie nog wel zand in de ogen te strooien door een vals paspoort te overleggen en te beweren dat hij iemand anders was. Zijn aanhouding, waarbij de lokale politie assistentie verleende, maakte deel uit van ’Operatie Agonistos’, waarbij meer criminelen in het gebied moeten worden opgespoord. Er was een Europees arrestatie- en overleveringsbevel uitgevaardigd.

Het centraal gerechtshof nr. 3 van Madrid heeft aangegeven dat hij blijft vastzitten, terwijl de procedure om hem naar Nederland te brengen en aan justitie te overhandigen in gang is gezet. Het onderzoek begon in maart van dit jaar, toen er bij de autoriteiten informatie binnenkwam dat de 43-jarige man zich had verstopt in Orihuela of niet ver daarvandaan.