Vader scheurt met drie kinderen zonder zitje 150 km p/u over 80-weg

BEEKBERGEN - Een jakkerende automobilist op de Arnhemseweg in het Gelderse Beekbergen is zondag dubbel tegen de lamp gelopen. Niet alleen reed hij 150 kilometer per uur op een 80-weg, maar ook zaten zijn drie jonge kinderen op de achterbank niet in een verplicht kinderzitje. „Waanzin, te gek voor woorden”, oordeelt de politie op sociale media.