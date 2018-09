Gotye moet dokken voor plagiaat

Gotye betaalt 1 miljoen dollar aan de familie van de Braziliaanse muzikant Luiz Bonfá. De inmiddels overleden Braziliaan maakte in 1967 het nummer Seville en daar heeft Gotye een sample uit gebruikt die hij heeft verwerkt in Somebody That I Used To Know.

De 1 miljoen dollar is 45% van de royalty's die de zanger moet terugbetalen. Dat bedrag kan nog oplopen. Gotye, wiens echte naam Wouter de Backer luidt, zal namelijk ook in de toekomst 45% van de verkoop moeten afstaan aan de familie van Luiz Bonfá.