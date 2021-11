Persoon overleden bij ongeval met vrachtwagen op Waterlooplein in Amsterdam

Binnenland

Stadsbus in Utrecht raakt van de weg: vier mensen gewond

Op de Vleutenseweg in Utrecht is een stadsbus van de busbaan geraakt. De chauffeur werd onwel en is rechtdoor gereden op de plek waar hij een bocht had moeten nemen. De stadsbus kwam schuin op een talud terecht. Volgens de politie zijn er vier mensen gewond geraakt.