Kinderboerderij Beverwijk zoekt zonnebrandcrème voor hun varkens: ’Ze verbranden net als wij’

Dat varkens ook kunnen verbranden in de zon, weet waarschijnlijk niet iedereen. „Als ze zon zo heerlijk schijnt, worden ze meerdere keren per dag ingesmeerd”, laat de kinderboerderij op Facebook weten. En dus gaat er aardig wat zonnebrandcrème doorheen en dat is duur. „Alle restjes zijn welkom.”

„Onze varkens vinden het heerlijk om met deze temperatuur in het zonnetje te gaan liggen.” Medewerkers nemen wel restjes van thuis mee, zo vertelt verzorgster Nienke Mulder aan NH Nieuws, maar dat is niet genoeg. „Als ze verbranden wordt de huid rood, gaat warm aanvoelen en als je ze dan aanraakt, dan reageren ze daarop, omdat het pijnlijk is dus dan proberen ze je hand te ontwijken. Dan weet je dat ze verbrand zijn. Het zijn net mensen.”