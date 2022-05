Premium Het beste van De Telegraaf

Het werd genoemd tijdens het proces Depp-Heard, maar wat is borderline precies?

Door Sofie Buekenhoudt Kopieer naar clipboard

Amber Heard tijdens de zitting Ⓒ ANP / AFP

Borderline, het woord is weer gevallen. In de rechtbank, tijdens het moddergevecht Johnny Depp-Amber Heard. „Schattig en meisjesachtig aan de buitenkant, in realiteit heel destructief”, beoordeelde een psycholoog de actrice. En zo gaat het opnieuw over een borderlinegeval, crimineel emotioneel. Terwijl het voor duizenden mensen vooral iets anders betekent: afzien. Strijden. Een grote, onverzorgde kwetsuur. Wat is borderline écht?