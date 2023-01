Verdachte Nederlandse drugscrimineel opgepakt aan Gardameer

Tegen de man werd circa een maand geleden een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd wegens drugshandel en het witwassen van geld. Hij zit nu vast in Brescia in afwachting van de overleveringsprocedure. Er wordt niets gemeld over de identiteit van de verdachte. Hij werd in een luxueus appartement in Desenzano del Garda aangehouden en was in gezelschap van een vrouw die niet uit Italië komt.

De opsporing en aanhouding waren het werk van samenwerkende politieorganisaties en dan met name de politie van Brescia, de Italiaanse recherche en het Europese Netwerk Actieve Opsporing Voortvluchtigen (Enfast).