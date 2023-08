Mishandeld en bewerkt met machete: geketende vrouw door politie bevrijd

Agenten waren afgekomen op een melding van buren dat er een enorm geschreeuw en gehuil te horen was. Omdat het intrappen van de deur niet lukte vanwege allerlei aangebrachte barrières, moesten ze door een raam op de tweede verdieping naar binnen klimmen.

Op een dashcamvideo van de Louisville Metro Police is te zien dat de agenten een ladder krijgen van buren. Het lukt ze uiteindelijk binnen te komen in de kamer waar afschuwelijke geluiden vandaan komen.

In shock

De agenten die toch wel wat gewend zijn, waren geschokt. „Ze had een ketting om haar nek die was vastgemaakt met een flink slot die weer stevig was vastgeschroefd op de vloer”, vertelt een van de aanwezige politiemensen aan Amerikaanse media.

Ⓒ Louisville Police Department

De vrouw, Jonna, verontschuldigt zich meerdere malen en zei dat de man die haar gevangen hield de sleutels aan zijn sleutelbos heeft. In de alom aanwezige rotzooi in de woning wordt een bijl gevonden waarmee ze in een klap kan worden bevrijd. Er was nog brandweer nodig om het grote slot rond haar nek voorzichtig los te knippen.

De aangehouden Moises May Ⓒ Louisville Police Department

Later blijkt haar eigen man haar te hebben vastgeketend. De 36-jarige Moises May wordt twee dagen na de bevrijding gearresteerd. Het stel blijkt ook nog eens een kind te hebben.

Ⓒ Louisville Police Department

May had haar aan de ketting gelegd na een uit de hand gelopen ruzie. De vrouw was eerst nog het huis uit gevlucht nadat May haar haar had gekapt met een machete. Toen ze later terugkwam om haar spullen weg te halen en definitief te vertrekken, werd ze aan de ketting gelegd en haar telefoon afgenomen.

Let op, schokkende beelden: