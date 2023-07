14-jarige Fries probeert met rubberboot politie van zich af te schudden

De tiener voer te hard bij de Terkaplesterpoelen, niet ver van het Sneekermeer, en werd opgemerkt door toezichthouder FUMO en de politie. De Akkrumer ging ervandoor en probeerde de achtervolgers af te schudden met gevaarlijke uitwijk- en vluchtmanoeuvres uit, aldus de politie.

Op het Akkrumer Rak werd de rubberboot klemgevaren. Er bleek flink wat mis met de boot. De politie deelde boetes uit voor het ontbreken van een registratie(bewijs) van de boot en een brandblusser. Ook ontving de Akkrumer een prent omdat hij te jong was om met de rubberboot te varen en vanwege te hard varen. Tevens was het voorlopig zijn laatste tochtje in de boot, want die werd in beslag genomen.