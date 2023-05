Premium Het beste van De Telegraaf

Klopjacht in volle gang Brute ontvoering schokt Spanbroek: ’Het leken wel commando’s’

Door Robert Vinkenborg Kopieer naar clipboard

De plek waar de man in de auto werd gesleurd.

SPANBROEK - De politie heeft nog geen idee waar de vrijdagmiddag in Spanbroek ontvoerde man en zijn ontvoerders verblijven. De klopjacht is nog in volle gang. Bewoners van het dorp vlak bij Hoorn zeggen zeker te weten dat het slachtoffer niet uit het dorp komt. „Er werd geschreeuwd in wat leek op een Oost-Europese taal. Ze klonken als commando’s.”