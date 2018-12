Gesprek dermatologen Catharina levert niks op

Het ziekenhuis ligt al langer met de huidartsen overhoop. Vorig jaar werd de zogenoemde toelatingsovereenkomst met de maatschap opgezegd.

Volgens het ziekenhuis hebben de huidartsen de integriteitsregels overtreden door zonder toestemming een praktijk cosmetische chirurgie te beginnen. De dermatologen maakten onbetaald gebruik van de ziekenhuisfaciliteiten en lieten patiënten (contant) betalen voor verzekerde zorg, zegt het ziekenhuis.

De dermatologen zeggen dat ze toestemming hadden en dat er niet is betaald voor verzekerde zorg.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft in een tussenvonnis al vastgesteld dat de verhoudingen ernstig verstoord zijn. Volgens het ziekenhuis is bovendien geoordeeld dat de de dermatologen in een aantal opzichten verwijtbaar onjuist hebben gehandeld. Het Scheidsgerecht zal later nog een uitspraak doen over de financiële afronding van de zaak.

Advocaat Henk Stollenwerck van de vier dermatologen was donderdag formeel nog niet op de hoogte van de beslissing van het ziekenhuis maar zegt dat de procedures tegen het ziekenhuis nu zeker doorgaan. De huidartsen hebben onder meer ziekenhuisbaas Piet Batenburg aansprakelijk gesteld. Ze eisen van hem een schadevergoeding van vele tonnen.